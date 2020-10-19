Son dakika haberleri | Mersin'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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Son dakika haberleri | Mersin'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

19.10.2020 10:11 | Son Güncelleme: 19.10.2020 10:14
Son dakika haberleri | Mersin'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Son dakika gündem haberi: Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Kadelli Mahallesi'nde bir kişinin uyuşturucu temin ederek sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Narkotik dedektör köpekleri "Çaylak" ve "Dünya" ile şüphelinin iş yerinde yapılan yapılan aramada, 1 kilo 650 gram esrar, bir miktar metamfetamin ve uyuşturucu kullanımına yarayan 5 aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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