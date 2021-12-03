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Son dakika haberleri... Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 8 kişi yakalandı

AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 8 kişi yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullandığı ve sattığı iddia edilen şüphelilere yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, 1 kilo 663 gram esrar, 25 uyuşturucu hap, hassas terazi ile iki tabanca ve bunlara ait fişek, 179 bin 700 makaron (filtreli sigara kağıdı) ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 35 bin 98 lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli emniyete götürüldü.

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AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri

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