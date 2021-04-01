Son dakika haberleri | Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel
Son dakika haberlerine göre Mersin'in Tarsus, Silifke ve Anamur ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'in Tarsus, Silifke ve Anamur ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, 3 ilçede uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik 5 adrese operasyon düzenledi.
Ekipler 5 şüpheliyi yakaladı, bir miktar sentetik hap ele geçirdi.
Zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal