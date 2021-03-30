Son dakika haberleri! Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Mersin'in Mezitli ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.
Mersin'in Mezitli ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Menderes Mahallesi'nde 3 şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı iddiası üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, kimliklerini belirlediği N.A, S.C. ve Y.E'yi bir eve düzenlediği operasyonda gözaltına aldı.
Adreste 25 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram eroin, hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 620 lira ele geçirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ