Son dakika haberleri! Mersin'de uyuşturucu operasyonu
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Son dakika haberleri! Mersin'de uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberleri! Mersin'de uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Mersin'de jandarma ekiplerinin yaptığı 3 ayrı operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Mersin'de jandarma ekiplerinin yaptığı 3 ayrı operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekiplerin uyuşturucu madde kullanan, imal ve ticaretini yapan ile uyuşturucu madde elde etmek amacıyla yasadışı kenevir ekimi yapan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda Mezitli Sarılar, Silifke Atayurt ve Atakent Mahalleleri ile Anamur'da 3 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 8 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 612 kök kenevir bitkisi, 5 gram kubar esrar, 6 gram uç esrar, 110 gram bonzai ile 63 gram metamfetamin ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 4'ü tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. - MERSİN

Son dakika haberleri! Mersin'de uyuşturucu operasyonu
Son dakika haberleri! Mersin'de uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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