Son dakika haberleri | Mersin'de uygulamadan kaçan zanlıların suya attığı silahı dalgıç polisler buldu - Haberler
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Son dakika haberleri | Mersin'de uygulamadan kaçan zanlıların suya attığı silahı dalgıç polisler buldu

AA, Selahattin Özbozkurt - Güncel
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Son dakika haberleri | Mersin'de uygulamadan kaçan zanlıların suya attığı silahı dalgıç polisler buldu

Son dakika gelişmesine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde, asayiş uygulaması yapan ekipleri görünce kaçan iki zanlı kovalamaca sonucu yakalandı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, asayiş uygulaması yapan ekipleri görünce kaçan iki zanlı kovalamaca sonucu yakalandı. Zanlıların baraj gölüne attıkları tabancayı da dalgıç polisler çıkardı.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Devlet Parkı Baraj Mesire Alanı'nda asayiş uygulaması yaptı.

Uygulama noktasındaki ekipleri görünce kaçmaya çalışan 31 AHD 830 plakalı otomobil, arkasındaki araca çarptı.

Otomobilden inerek yaya olarak mesire alanına kaçan Enes Ö. (25) ve Caner K. (18), kovalamaca sonucu yakalandı.

Şüphelilerin baraj gölüne tabanca attığını gören ekipler, Deniz Liman Şube Müdürlüğünün dalgıç polislerinden destek istedi.

Göle giren 7 kişilik su altı ekibi, uzun uğraşlar sonucu tabancayı bularak inceleme altına aldı.

Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü.

Son dakika haberleri | Mersin'de uygulamadan kaçan zanlıların suya attığı silahı dalgıç polisler buldu

Son dakika haberleri | Mersin'de uygulamadan kaçan zanlıların suya attığı silahı dalgıç polisler buldu

Son dakika haberleri | Mersin'de uygulamadan kaçan zanlıların suya attığı silahı dalgıç polisler buldu

Son dakika haberleri | Mersin'de uygulamadan kaçan zanlıların suya attığı silahı dalgıç polisler buldu

AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel

Asayiş, Tarsus, Mersin, Silah, Güncel, Haberler

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