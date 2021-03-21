Son dakika haberleri! Mersin'de üst geçitten dereye düşen tırın sürücüsü yaralandı
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Son dakika haberleri! Mersin'de üst geçitten dereye düşen tırın sürücüsü yaralandı

21.03.2021 15:21 | Son Güncelleme: 21.03.2021 15:25
Son dakika haberleri! Mersin'de üst geçitten dereye düşen tırın sürücüsü yaralandı

Son dakika gündem haberi... Mersin'in Erdemli ilçesinde, üst geçitten dereye düşen tırın sürücüsü yaralandı, araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, üst geçitten dereye düşen tırın sürücüsü yaralandı, araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, H.Ş. idaresindeki plakası öğrenilemeyen tır, Alata Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçitten Kargıcık Deresi'ne düştü.

Bir kısmı derede bir kısmı yolda kalan tırın sürücüsü hafif yaralandı.

Tırda çıkan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Trafiğin kontrollü sağlandığı bölgedeki tır, vinç yardımıyla kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez

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