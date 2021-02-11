Son dakika haberleri... Mersin'de üç aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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Son dakika haberleri... Mersin'de üç aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

11.02.2021 13:29 | Son Güncelleme: 11.02.2021 13:32
Son dakika haberleri... Mersin'de üç aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Son dakika haberlerine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Murat K. idaresindeki 33 AEP 642 plakalı kamyonet, Tarsus-Adana kara yolu Girne Mahallesi mevkisinde yolcu almak için yol kenarında bekleyen Bayram T. idaresindeki 33 NS 168 plakalı yolcu midibüsüne çarptı.

Bu sırada arkadan gelen Mehmet E. yönetimindeki 33 R 2462 plakalı kamyonet de Murat K. idaresindeki kamyonete arkadan çarptı.

Kazada kamyonet sürücüsü Murat K. ile midibüste bulunan 2 yolcu yaralandı. Yaralılar, 112 Acil servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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