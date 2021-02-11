Son dakika haberleri... Mersin'de üç aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Son dakika haberlerine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Murat K. idaresindeki 33 AEP 642 plakalı kamyonet, Tarsus-Adana kara yolu Girne Mahallesi mevkisinde yolcu almak için yol kenarında bekleyen Bayram T. idaresindeki 33 NS 168 plakalı yolcu midibüsüne çarptı.
Bu sırada arkadan gelen Mehmet E. yönetimindeki 33 R 2462 plakalı kamyonet de Murat K. idaresindeki kamyonete arkadan çarptı.
Kazada kamyonet sürücüsü Murat K. ile midibüste bulunan 2 yolcu yaralandı. Yaralılar, 112 Acil servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt