Son dakika haberleri... Mersin'de trafik kazasına karıştıkları kişiyi darbeden 3 kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haberleri... Mersin'de trafik kazasına karıştıkları kişiyi darbeden 3 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Mersin'de trafik kazasına karıştıkları kişiyi darbeden 3 kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Mersin'in Bozyazı ilçesinde 2 aracın karıştığı hasarlı trafik kazasının ardından çıkan kavgada Irak uyrukluyu darbeden 3 zanlı gözaltına alındı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde 2 aracın karıştığı hasarlı trafik kazasının ardından çıkan kavgada Irak uyrukluyu darbeden 3 zanlı gözaltına alındı.

Tatil için Irak'ın Erbil kentinden Antalya'ya giden M.M.K, içerisinde ailesinin de bulunduğu otomobille Gözsüzce Mahallesi'nde hasarlı trafik kazasına karıştı.

Kazanın ardından M.M.K. ile diğer otomobildeki M.F.O, M.B.S. ve S.O. arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada darbedilen M.M.K. ambulansla kaldırıldığı Anamur Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri, kavgaya karışan M.F.O, M.B.S. ve S.O'yu kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

Milli Savunma Bakanı Akar, TSK'nın komuta kademesi ile Irak sınırının sıfır noktasındaki üs bölgelerini ziyaret ederek, Mehmetçiğin bayramını kutladı.
Milli Savunma Bakanı Akar, TSK'nın komuta kademesi ile Irak sınırının sıfır noktasındaki üs bölgelerini ziyaret ederek, Mehmetçiğin bayramını kutladı.
MİT'ten Gara'da operasyon: 2 terörist etkisiz hale getirildi
MİT'ten Gara'da operasyon: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haber | MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği operasyonla eylem hazırlığındaki PKK/KCK mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Son dakika haber | MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği operasyonla eylem hazırlığındaki PKK/KCK mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Aykut Erdoğdu Sergey Lavrov Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Cemal Hünal Acun Ilıcalı Caner Cindoruk
Spor Burak Yılmaz Ali Tandoğan Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Mersin'de trafik kazasına karıştıkları kişiyi darbeden 3 kişi gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 13:17:26. #1.15#

title