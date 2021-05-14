Son dakika haberleri... Mersin'de trafik kazasına karıştıkları kişiyi darbeden 3 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberler... Mersin'in Bozyazı ilçesinde 2 aracın karıştığı hasarlı trafik kazasının ardından çıkan kavgada Irak uyrukluyu darbeden 3 zanlı gözaltına alındı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde 2 aracın karıştığı hasarlı trafik kazasının ardından çıkan kavgada Irak uyrukluyu darbeden 3 zanlı gözaltına alındı.

Tatil için Irak'ın Erbil kentinden Antalya'ya giden M.M.K, içerisinde ailesinin de bulunduğu otomobille Gözsüzce Mahallesi'nde hasarlı trafik kazasına karıştı.

Kazanın ardından M.M.K. ile diğer otomobildeki M.F.O, M.B.S. ve S.O. arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada darbedilen M.M.K. ambulansla kaldırıldığı Anamur Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri, kavgaya karışan M.F.O, M.B.S. ve S.O'yu kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar