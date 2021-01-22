Son dakika haberleri... Mersin'de trafik kazaları kameraya yansıdı

Mersin'de meydana gelen 5 trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

KGYS kameralarına yansıyan görüntülerde, Müftü Köprüsü'nden geçen kamyonetin sürücüsü, bir otomobilin çarpması sonucu aracından yola düşüyor. İlerlemeye devam eden kamyonet, kaldırıma çarparak durabiliyor.

Akdeniz ilçesi Okan Merzeci Bulvarı'ndaki kavşaktan dönen tır, kontrolden çıkarak devriliyor.

Yenişehir ilçesindeki kazada da kontrolden çıkan otomobil, kavşakta karşı yönden gelen otomobile çarpıyor.

Akdeniz ilçesindeki bir başka kazada ise D-400 kara yolunda seyreden hafif ticari araç, köprü korkuluklarına çarpıyor. Arkadan gelen otomobil de bu araca çarparak durabiliyor.

Görüntülere yansıyan diğer kazada ise Yenişehir ilçesindeki kavşakta, ticari taksiyle çarpışan bir otomobil devrilerek metrelerce sürükleniyor.

Çevredeki vatandaşların sürücülere yardıma koşması da görüntülerde yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar