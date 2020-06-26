Son dakika haberleri: Mersin'de toplu taşımada maske denetimi Gelen son dakika haberlerine göre Mersin'de toplu taşımada maske denetimiMERSİN'de koronavirüs tedbirleri kapsamında başlayan yeni normal yaşam nedeniyle zabıta ekipleri toplu taşıma araçlarında maske ve fazla yolcu denetimi yaptı.

Mersin'de toplu taşımada maske denetimi

MERSİN'de koronavirüs tedbirleri kapsamında başlayan yeni normal yaşam nedeniyle zabıta ekipleri toplu taşıma araçlarında maske ve fazla yolcu denetimi yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, koronavirüs salgını boyunca toplu taşıma araçlarında düzenli olarak gerçekleştirdiği denetimlere yeni normalleşme sürecinde de devam ediyor. Temizlik, hijyen ve maske kullanımı konusunda yaptıkları denetimleri titizlikle sürdüren ekipler, virüse karşı alınan tedbirlerin, araç sürücüleri ve yolcular tarafından uygulanıp uygulanmadığını kontrol ediyor. Ekipler, tedbirler konusunda yolcu ve sürücüleri bilgilendiriyor. Zabıta ekipleri, araçlara maskesiz ve fazla yolcu alınmaması konusunda denetim yaparken, sürücüleri de maske takmaları konusunda uyarıyor. Toplu taşıma araçlarının iç-dış temizliğini de denetleyen ekipler, hijyen kurallarına uyulması konusuna dikkat çekiyor. Toplu taşıma araçlarında gerçekleştirilen denetimleri günlük olarak yapan Zabıta ekipleri, kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uyguluyor.

Toplu taşıma araçlarında yapılan denetimler hakkında bilgi veren zabıta amiri Mustafa Ortak, "Fazla yolcu alınıp alınmadığı, aracın iç-dış temizliği, araca maskesiz yolcu binmemesi, sürücünün maske takması konusunda denetim yaptık. Günlük olarak, sabah, öğle, akşam denetim yapıyoruz. Kurallara uymayan araç sürücülerine cezai işlem uyguluyoruz. Her şey onların sağlığı için" dedi.

Dolmuş şoförü Faysal Yıldırım ise uygulamadan memnun olduklarını dile getirerek, "Zabıta arkadaşlardan memnunuz, çok kibarlar. Yolculara karşı da çok kibar davranıyorlar. Teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Şoför Ramazan Kılınç da "Bütün dolmuş şoförlerinin de sağlığımız için buna uyması gerekiyor. Arabamızda devamlı yedek maske de bulunduruyoruz. Maskesiz yolcu bindiği zaman, kendisine maskesini veriyoruz" dedi.

Toplu taşıma aracını kullanan yolculardan Mustafa Arslan ise insan sağlığı için yapılan denetimlerin önemli ve faydalı olduğunu anlattı.

Kaynak: DHA