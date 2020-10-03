Son dakika haberleri... Mersin'de tomruk yüklü tır devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haberleri... Mersin'de tomruk yüklü tır devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

03.10.2020 09:47 | Son Güncelleme: 03.10.2020 09:50
Son dakika haberleri... Mersin'de tomruk yüklü tır devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika gündem haberine göre Mersin'de tomruk yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Mersin'de tomruk yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Dursun İlker (30) idaresindeki 33 KAJ 66 plakalı tomruk yüklü tır, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda, Tarsus ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Sürücü Dursun İlker, olay yerinde hayatını kaybetti. Tırdaki Ali Doğruyol ise hafif yaralandı.

Doğruyol, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, İlker'in cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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