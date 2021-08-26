Son dakika haberleri... MERSİN'DE TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASINA 4 GÖZALTI
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Son dakika haberleri... MERSİN'DE TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASINA 4 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre MERSİN'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKKKCKPYDYPG propagandası yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

MERSİN'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKKKCKPYDYPG propagandası yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKKKCKPYDYPG'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmanın ardından operasyon düzenledi. Operasyonda, sosyal medya üzerinden terör örgütünü övücü, yükseltici, destekleyici paylaşımlar yapan 4 kişi gözaltına alındı.

Son dakika haberleri... MERSİN'DE TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASINA 4 GÖZALTI
Son dakika haberleri... MERSİN'DE TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASINA 4 GÖZALTI
Son dakika haberleri... MERSİN'DE TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASINA 4 GÖZALTI
Son dakika haberleri... MERSİN'DE TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASINA 4 GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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