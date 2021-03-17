Son dakika haberleri! Mersin'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı
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Son dakika haberleri! Mersin'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı

17.03.2021 15:02 | Son Güncelleme: 17.03.2021 15:07
Son dakika haberleri! Mersin'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı

Edinilen son dakika haberine göre Mersin'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, tefecilik yaptıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Mersin merkez ve Erdemli ilçesinde 7 ev ve 5 ayrı iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda H.A, A.Ö, A.Ç, Y.Z, R.L ve M.Ç gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 1 pompalı tüfek, 800 litre etil alkol, çeşitli dokumanlar ile çok miktarda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri süren şüphelilerin, faizle para verip daha sonra bu kişileri tehdit ettikleri ileri sürüldü. - MERSİN

Son dakika haberleri! Mersin'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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