Son dakika haberleri: Mersin'de tefeci operasyonu: 29 gözaltı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri: Mersin'de tefeci operasyonu: 29 gözaltı

Son dakika gelişmesine göre Mersin'de tefecilik yaparak haksız kazanç sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 29 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika haberleri: Mersin'de tefeci operasyonu: 29 gözaltı
01.09.2020 16:18 | Son Güncelleme: 01.09.2020 16:23

Mersin'de tefecilik yaparak haksız kazanç sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 29 şüpheli gözaltına alındı.

Edilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ile Tarsus ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla tefecilik yaptığı değerlendirilen şahısların tespitine yönelik çalışma başlattı. 6 aylık çalışmanın ardından tefecilik yaptıkları iddiasıyla aralarında mobilyacı, kuyumcu, emlakçı, yerel gazete, telefon bayi, dernek gibi meslek gruplarından kişilerin de olduğu 32 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 29 kişi gözaltına alındı. Şahısların Mersin, Tarsus ve Adana illerinde bulunan 18 adreste arama yapan ekipler, farklı şahıslara ait kredi kartları, alacak verecek notlarının bulunduğu ajandalar, 3 ruhsatsız av tüfeği, dijital materyaller ve fason olarak kurulan şirketlerden çekim yapıldığını gösterir slipler ele geçirdi.

2 kişinin arama çalışması sürerken, 29 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - MERSİN

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Aleksandr Lukaşenko Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mfö Demet Şener Yıldız Tilbe Demet Özdemir
Spor Fatih Terim Caner Erkin Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Adana Eylül Çocuk Türk Lirası
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Mersin'de tefeci operasyonu: 29 gözaltı - Mersin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 16:37:16. #1.14#
title