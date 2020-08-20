Son dakika haberleri: Mersin'de tarlada çıkan yangın nedeniyle 2 traktör zarar gördü
Son dakika gündem haberine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde sebze tarlasına sıçrayan yangında 15 dönüm ekili alan ile 2 traktörde hasar oluştu.
20.08.2020 17:39 | Son Güncelleme: 20.08.2020 18:36
Mersin'in Tarsus ilçesinde sebze tarlasına sıçrayan yangında 15 dönüm ekili alan ile 2 traktörde hasar oluştu.
Muratlı Mahallesi'ndeki arazide çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle sebze ekili tarlaya sıçradı.
Çiftçilerin ihbarıyla olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, alevlere müdahale etti.
Ekipler tarafından kontrol altına alınan yangında, 15 dönüm ekili tarla ile 2 traktör zarar gördü.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgedeki yangının, anız yakılmasından dolayı çıktığı öne sürüldü.
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Kaynak: AA