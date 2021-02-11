Son dakika haberleri... Mersin'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 zanlı yakalandı
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Son dakika haberleri... Mersin'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 zanlı yakalandı

11.02.2021 09:11 | Son Güncelleme: 11.02.2021 09:14
Son dakika haberleri... Mersin'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Mersin'in Silifke ilçesinde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 3 kabartmalı taş obje ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 3 kabartmalı taş obje ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede tarihi eser kaçakçılığı şüphelilerine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 3 kabartmalı taş obje ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, ifadelerinin alınmasından sonra serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

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