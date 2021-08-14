Son dakika haberleri: SİT ALANI İÇİNDEKİ TARİHİ EVDE YANGIN
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Son dakika haberleri: SİT ALANI İÇİNDEKİ TARİHİ EVDE YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: MERSİN'in Tarsus ilçesinde, sit alanı içinde kalan tarihi evde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, sit alanı içinde kalan tarihi evde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, ilçeye bağlı Kizilmurat Mahallesi'nde, 2705 Sokak'taki sit alanı içinde kalan evde çıktı. Kıvılcımlar, yan tarafta bulunan tarihi bir eve de sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen Tarsus itfaiyesi ekipleri, yangına müdahale etti. Bir itfaiyecinin dumandan etkilendiği yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri: SİT ALANI İÇİNDEKİ TARİHİ EVDE YANGIN
Son dakika haberleri: SİT ALANI İÇİNDEKİ TARİHİ EVDE YANGIN
Son dakika haberleri: SİT ALANI İÇİNDEKİ TARİHİ EVDE YANGIN
Son dakika haberleri: SİT ALANI İÇİNDEKİ TARİHİ EVDE YANGIN
Son dakika haberleri: SİT ALANI İÇİNDEKİ TARİHİ EVDE YANGIN
Son dakika haberleri: SİT ALANI İÇİNDEKİ TARİHİ EVDE YANGIN
Son dakika haberleri: SİT ALANI İÇİNDEKİ TARİHİ EVDE YANGIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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