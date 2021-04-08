Silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı
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Silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel
Silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Mersin'de silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Mersin'de silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tehdit, tefecilik ve şantaj yaptıkları, silah zoruyla senet imzalattıkları ve tahsilatını gerçekleştirdikleri öne sürülen organize suç örgütünün 15 üyesini yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda örgüt elebaşı olduğu öne sürülen İ.B. ile şüpheliler U.Y, T.K, E.E, T.D, A.O.A, E.Ş, F.D, H.K, A.C, D.Ç, L.A, K.T, V.Ç. ve H.A'yı gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde 5 tabanca, av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Şüphelilerden İ.B, E.E, A.O.A, T.D, L.A, D.Ç. ve K.T'nin 2 Mart'ta Anamur ilçesindeki oto galerisinde bir kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştıkları ileri sürüldü.

İşlemlerinin adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.B, U.Y, T.K, E.E, E,Ş. ve K.T. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan galerideki silahlı kavganın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Görüntülerde zanlılar ile işletmedeki diğer kişilerin sohbet ettikten sonra tartışmaları, birbirlerine silahla ateş açmaları, bazı kişilerin yaralanması ve şüphelilerin oto galerisinden uzaklaşması yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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