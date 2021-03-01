Son dakika haberleri... Mersin'de silahlı saldırıya uğrayan telefon satıcısı yaralandı
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Son dakika haberleri... Mersin'de silahlı saldırıya uğrayan telefon satıcısı yaralandı

01.03.2021 21:33 | Son Güncelleme: 01.03.2021 21:36
Son dakika haberleri... Mersin'de silahlı saldırıya uğrayan telefon satıcısı yaralandı

Son dakika haberi: Mersin'in Akdeniz ilçesinde, iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan telefon satıcısı yaralandı.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan telefon satıcısı yaralandı.

İddiaya göre, Çankaya Mahallesi Silifke Caddesi'nde işletmesi bulunan telefon satıcısı E.A'nın dükkanına giden S.G, bir el ateş edip olay yerinden koşarak kaçtı.

Bacağına kurşun isabet eden E.A. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan işletmecinin, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, E.A. ile S.G. arasında, alacak meselesi nedeniyle husumet bulunduğu öne sürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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