Son dakika haberleri! Mersin'de silahlı kavga: 1 ölü
03.02.2021 11:59 | Son Güncelleme: 03.02.2021 12:02
Edinilen son dakika haberine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Bolatlı Mahallesi'nde M.K. (61) ile Sezer Postal (38) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine M.K. tüfekle Postal'a ateş etti.
Ağır yaralanan Sezer Postal, kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ekipler, şüpheli M.K'yi gözaltına aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt