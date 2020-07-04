Son dakika haberleri: Mersin'de sıcak havadan bunalan halk serinliği denizde buldu
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Son dakika haberleri: Mersin'de sıcak havadan bunalan halk serinliği denizde buldu

Son dakika güncel haberi: Doğu Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden Mersin'de, hem hafta sonunu hem de sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, plajlara akın etti.

04.07.2020 16:11 | Son Güncelleme: 04.07.2020 16:28

Doğu Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden Mersin'de, hem hafta sonunu hem de sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, plajlara akın etti.

Hava sıcaklığının 36 dereceyi bulduğu kentte, sahil ve plajlarda yoğunluk olduğu görüldü.

Kovid-19 önlemleri kapsamında, şezlonglar arası sosyal mesafe kuralı getirilen Erdemli ilçesindeki Kızkalesi plajı, tatil gününü denizde geçirmek isteyen vatandaşları ağırladı.

Bazı vatandaşlar, palmiyelerin altında piknik yaparak vaktini değerlendirirken, çocuklar ise kumsalda oynayarak eğlendi.

Şanlıurfa'dan gelen Eyüp Sabri Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kızkalesi'nde güzel vakit geçirdiğini belirtti.

Ali Can İlhan ise ailesiyle güzel bir hafta sonu geçirmek için Kızkalesi'ne geldiğini dile getirerek, "Hava çok sıcak, bunalıyoruz. Burada hem eğleniyoruz hem de serinliyoruz." diye konuştu.

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Son dakika haberleri: Mersin'de sıcak havadan bunalan halk serinliği denizde buldu

Kaynak: AA

Manşet

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