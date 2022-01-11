Son dakika haberleri! MERSİN'DE SARSINTI ANI İŞYERİ KAMERASINDA
Son dakika gelişmesine göre Kıbrıs'ın güneyinde, Akdeniz'de meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem, Mersin'in Anamur ilçesinde de hissedildi.
AKDENİZ, MERSİN (DHA) - Kıbrıs'ın güneyinde, Akdeniz'de meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem, Mersin'in Anamur ilçesinde de hissedildi. Özellikle bazı yüksek katlı binalarda hissedilen deprem anının, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Cep telefonu aksesuarı satılan mağazadaki ürünlerin 10 saniye boyunca sallandığı anlar, görüntüde yer aldı.
Öte yandan deprem anında iş yerinde olan fırın çalışanı Mehmet Çiçek de sarsıntıyı hissettiğini, tezgahtaki eşyaların kaydığını, kısa süreli paniğin ardından işinin başına yeniden döndüğünü söyledi.