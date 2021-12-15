Son dakika haberleri... Mersin'de sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler
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Son dakika haberleri... Mersin'de sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberleri... Mersin'de sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi hastaneye kaldırıldı
AA / Ahmet Güler - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Mersin'in Mut İlçesinde sahte içki kullandığı iddia edilen 1 kişi öldü, 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

MERSİN (AA) - Mersin'in Mut İlçesinde sahte içki kullandığı iddia edilen 1 kişi öldü, 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kültür Mahallesi'nde yalnız yaşayan Ali Eser'in evinde 2 gün önce sahte içki kullanan M.A. ve M.S, kendilerini kötü hissetmeleri üzerine Mut Devlet Hastanesine başvurdu. M.A. ve M.S. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Mersin'e sevk edildi.

M.A. ve M.S'nin hastaneye başvurmasının ardından Eser'den haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek evine gitti. Kapının açılmaması üzerine polis yardımıyla girilen evde Eser'in cansın bedeni bulundu.

Eser'in cesedi otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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AA / Ahmet Güler - Son Dakika Haberleri

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