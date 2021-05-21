Son dakika haberleri | Mersin'de "Sahil Rüzgarı Operasyonu" kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haberleri | Mersin'de "Sahil Rüzgarı Operasyonu" kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberleri | Mersin'de 'Sahil Rüzgarı Operasyonu' kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Organize suç örgütlerine yönelik 8 ilde başlatılan "Sahil Rüzgarı Operasyonu" kapsamında Mersin'de 11 şüpheli yakalandı.

Organize suç örgütlerine yönelik 8 ilde başlatılan "Sahil Rüzgarı Operasyonu" kapsamında Mersin'de 11 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 8 ilde 171 zanlıya yönelik eş zamanlı başlatılan operasyon kapsamında, kentte 6 aydır teknik ve fiziki takibi yapılan suç örgütü şüphelilerinin adreslerine baskın düzenlendi.

Ekiplerin, 14 adrese düzenlediği operasyonda "suç amaçlı örgüt kurma", "nitelikli yağma" ve "tehdit" suçlarından haklarında yakalama kararı verilen A.E, Ç.P, İ.Y, İ.H.E, M.Y, M.E.E, M.H.E, S.Y, Z.A, Y.Y. ve Y.E. gözaltına alındı.

Adreslerde, suçtan elde edildiği değerlendirilen 37 bin 200 lira, araç satış sözleşmeleri, alacak ve verecek kayıtlarının tutulduğu ajandalar ele geçirildi.

Zanlılar emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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