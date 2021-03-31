Son dakika haberleri | Mersin'de refüjdeki ağaca çarpan otomobilde yangın çıktı
Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi: Mersin'in Tarsus ilçesinde refüjdeki ağaca çarpan otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, araçtaki 2 kişi vatandaşlarca kurtarıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde refüjdeki ağaca çarpan otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, araçtaki 2 kişi vatandaşlarca kurtarıldı.
Mustafa P. (36) idaresindeki 06 FC 8720 plakalı otomobil, D-400 kara yolunda refüjdeki ağaca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motor kısmı alev alan otomobildeki Mustafa P. ve bir kişi, çevredeki vatandaşlarca araçtan çıkartıldı.
Yaralanan 2 kişi ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobildeki yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt