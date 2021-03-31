Son dakika haberleri | Mersin'de refüjdeki ağaca çarpan otomobilde yangın çıktı
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Son dakika haberleri | Mersin'de refüjdeki ağaca çarpan otomobilde yangın çıktı

Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Mersin'de refüjdeki ağaca çarpan otomobilde yangın çıktı

Son dakika gündem haberi: Mersin'in Tarsus ilçesinde refüjdeki ağaca çarpan otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, araçtaki 2 kişi vatandaşlarca kurtarıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde refüjdeki ağaca çarpan otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, araçtaki 2 kişi vatandaşlarca kurtarıldı.

Mustafa P. (36) idaresindeki 06 FC 8720 plakalı otomobil, D-400 kara yolunda refüjdeki ağaca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motor kısmı alev alan otomobildeki Mustafa P. ve bir kişi, çevredeki vatandaşlarca araçtan çıkartıldı.

Yaralanan 2 kişi ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobildeki yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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