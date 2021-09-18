Mersin'de PKK ve DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı - Haberler
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Mersin'de PKK ve DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Mersin'de PKK ve DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı Mersin'de jandarma ekipleri, silahlı terör örgütleri PKK ve DEAŞ'a yönelik yaptığı operasyonda 3 kişiyi gözaltına aldı.

- Mersin'de Pkk ve Deaş operasyonu: 3 gözaltı

MERSİN - Mersin'de jandarma ekipleri, silahlı terör örgütleri PKK ve DEAŞ'a yönelik yaptığı operasyonda 3 kişiyi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekipleri, PKK ve DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda ekipler, merkez Toroslar, Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde silahlı terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 3 kişiyi, eş zamanlı yaptığı operasyonla gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Mersin'de PKK ve DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Mersin'de PKK ve DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Mersin'de PKK ve DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Mersin'de PKK ve DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Mersin'de PKK ve DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
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