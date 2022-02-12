Son dakika haberi | PKK/KCK operasyonunda 7 zanlı yakalandı - Haberler
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Son dakika haberi | PKK/KCK operasyonunda 7 zanlı yakalandı

AA - Güncel
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Son dakika haberlerine göre Mersin'de, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

MERSİN (AA) - Mersin'de, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK/KCK'ya yönelik çalışma başlatıldı.

Toroslar, Yenişehir ve Akdeniz ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgüt elebaşının yakalanıp Türkiye'ye getiriliş tarihi 15 Şubat'ın yıl dönümünde eylem hazırlığındaki 7 şüpheli yakalandı.

Adreslerde bulunan dijital malzeme ve dokümana el konuldu.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Son dakika haberi | PKK/KCK operasyonunda 7 zanlı yakalandı

Son dakika haberi | PKK/KCK operasyonunda 7 zanlı yakalandı

Son dakika haberi | PKK/KCK operasyonunda 7 zanlı yakalandı

Son dakika haberi | PKK/KCK operasyonunda 7 zanlı yakalandı

AA - Güncel

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