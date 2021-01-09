Son dakika haberleri! Mersin'de otomobilin çarptığı 2 çocuk yaralandı
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Son dakika haberleri! Mersin'de otomobilin çarptığı 2 çocuk yaralandı

09.01.2021 16:49 | Son Güncelleme: 09.01.2021 16:52
Son dakika haberleri! Mersin'de otomobilin çarptığı 2 çocuk yaralandı

Gelen son dakika haberine göre Mersin'in Toroslar ilçesinde, otomobilin çarptığı 2 çocuk yaralandı.

Mersin'in Toroslar ilçesinde, otomobilin çarptığı 2 çocuk yaralandı.

M.U.S. idaresindeki 33 AFP 207 plakalı otomobil, Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı'nda, kaldırımda bekleyen Y.E.A. (15) ve arkadaşına çarptı.

Yaralılar, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, otomobilin önce kaldırımdaki çocuklara ardından direğe çarparak durması yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ

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