Son dakika haberleri: Mersin'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü Son dakika gündem haberi... Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Koçaşlı Mahallesi Düz Belen mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye giden Gülnar Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler yangına müdahale etti.

Yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğü yangın söndürüldü.

Kaynak: AA