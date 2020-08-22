Son dakika haberleri | Mersin'de orman yangını Son dakika haberleri... MERSİN'in Bozyazı ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangının, söndürülmesi için orman ekiplerince, havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

MERSİN'in Bozyazı ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangının, söndürülmesi için orman ekiplerince, havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Bozyazı ilçesinin Tekeli mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların yükselmesi üzerine vatandaşların ihbarıyla bölgeye Orman İşletme Müdürlükleri'ne bağlı çok sayıda ekip ile 3 helikopter, 8 arazöz ve iki su tankı yönlendirildi. 5 hektarlık alanda etkili olan yangını söndürmek için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: DHA