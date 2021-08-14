Son dakika haberleri! Mersin'de metruk binada çıkan ve yanındaki eve sıçrayan yangın söndürüldü
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Son dakika haberleri! Mersin'de metruk binada çıkan ve yanındaki eve sıçrayan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri! Mersin'de metruk binada çıkan ve yanındaki eve sıçrayan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Mersin'in Tarsus ilçesinde, metruk binada çıkan ve yanındaki eve sıçrayan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, metruk binada çıkan ve yanındaki eve sıçrayan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Kızılmurat Mahallesi'ndeki metruk binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede binanın yanındaki Şaban Tülek'e ait eve de sıçradı.

Olay yerine yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, yaklaşık 1 saatlik müdahaleyle yangını söndürdü.

Binalarda hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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