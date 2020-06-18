Son dakika haberleri | Mersin'de lavantalar hasada hazır
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Son dakika haberleri | Mersin'de lavantalar hasada hazır

Son dakika haberleri: MERSİN'in Tarsus ilçesinde boy veren lavantalar, hasat edilecek duruma geldi.

Son dakika haberleri | Mersin'de lavantalar hasada hazır
18.06.2020 08:03 | Son Güncelleme: 18.06.2020 09:10

MERSİN'in Tarsus ilçesinde boy veren lavantalar, hasat edilecek duruma geldi.

Kokusu ve rengi ile herkesi etkileyen lavantalar, kolay bakımı sayesinde ev ve bahçelerden en fazla tercih edilen çiçek türü olma özelliğini koruyor. Lavantaya ilgi artınca, birçok sektörde kullanılan bu bitkiyi yetiştirmek isteyen çiftçilerin sayısında da her yıl artış olduğu gözleniyor. İlçeye bağlı Pirömerli Mahallesi'ndeki iki dönümlük atıl ve boş duran alana 1,5 yıl önce deneme amaçlı 3 bin kök lavanta diken çiftçi Abdullah Ateş, hasada başladıklarını belirtti. 9 yaşındaki kızı Perihan Ateş ile birlikte lavanta tarlasına giderek yabani otları temizleyen Ateş, herkesi kokusu, rengi ve güzel görüntüsü ile ün yapmış lavanta çiçeklerini görmeye davet etti. Çamlıyayla ilçesinde ise Tarım ve Orman Bakanlığı İlçe Müdürlüğü'nce planlanan lavanta ekim çalışması kapsamında 6 bin kök lavanta toprakla buluşturuldu. Lavanta demonstrasyon alanında ekilen lavanta itina ile takip ediliyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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