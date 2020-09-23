Son dakika haberleri! Mersin'de Kovid-19 kurallarına uymayan 3 bin 135 kişiye 3 milyon 704 bin 171 lira ceza Son dakika haberi... Mersin'de jandarma ekiplerince yaklaşık 6 aylık dönemde gerçekleştirilen denetimlerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen 3 bin 135 kişiye 3 milyon 704 bin 171 lira ceza kesildi.

Mersin'de jandarma ekiplerince yaklaşık 6 aylık dönemde gerçekleştirilen denetimlerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen 3 bin 135 kişiye 3 milyon 704 bin 171 lira ceza kesildi. İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, 25 Mart-20 Eylül'de kent genelinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında jandarma sorumluluk bölgelerinde çeşitli denetimler yapıldı. Ekiplerce, Kovid-19 kurallarına uymadığı belirlenen 3 bin 135 kişiye 3 milyon 704 bin 171 lira idari ceza uygulandı. Denetimlerde 126 iş yerine de 154 bin 216 lira ceza kesildi. Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci