Son dakika haberleri! Mersin'de Kovid-19 kurallarına uymayan 3 bin 135 kişiye 3 milyon 704 bin 171 lira ceza
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Son dakika haberleri! Mersin'de Kovid-19 kurallarına uymayan 3 bin 135 kişiye 3 milyon 704 bin 171 lira ceza

23.09.2020 10:07 | Son Güncelleme: 23.09.2020 10:10

Son dakika haberi... Mersin'de jandarma ekiplerince yaklaşık 6 aylık dönemde gerçekleştirilen denetimlerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen 3 bin 135 kişiye 3 milyon 704 bin 171 lira ceza kesildi.

Son dakika haberleri! Mersin'de Kovid-19 kurallarına uymayan 3 bin 135 kişiye 3 milyon 704 bin 171 lira ceza

Mersin'de jandarma ekiplerince yaklaşık 6 aylık dönemde gerçekleştirilen denetimlerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen 3 bin 135 kişiye 3 milyon 704 bin 171 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, 25 Mart-20 Eylül'de kent genelinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında jandarma sorumluluk bölgelerinde çeşitli denetimler yapıldı.

Ekiplerce, Kovid-19 kurallarına uymadığı belirlenen 3 bin 135 kişiye 3 milyon 704 bin 171 lira idari ceza uygulandı.

Denetimlerde 126 iş yerine de 154 bin 216 lira ceza kesildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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