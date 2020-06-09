Son dakika haberleri! Mersin'de "kız kaçırma" kavgası: 3 yaralı
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Son dakika haberleri! Mersin'de "kız kaçırma" kavgası: 3 yaralı

Son dakika haberi: Mersin'in Akdeniz ilçesinde akraba iki aile arasında "kız kaçırma" meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada yaralanan 3 kişi, tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

Son dakika haberleri! Mersin'de
09.06.2020 13:51 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:10

Mersin'in Akdeniz ilçesinde akraba iki aile arasında "kız kaçırma" meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada yaralanan 3 kişi, tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

Bahçe Mahallesi Burhan Felek Caddesi'nde, akraba iki aile arasında "kız kaçırma" meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek tabanca, satır, şiş ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada, bacağına kurşun isabet eden Ramazan D. (40) ile kesici alet darbesiyle yaralanan Yılmaz Ö. (48) ve Kerem D, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis, çevrede güvenlik önlemi alarak soruşturma başlattı.

Çevredeki bazı araçların da hasar gördüğü kavga, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kavgada yaralanan 3 kişi, tedavilerinin ardından gözaltına alındı. Olaya karıştığı iddia edilen bir şüpheliyi yakalamak için de çalışma başlatıldı.

Aile yakınlarından Yasemin S, gazetecilere yaptığı açıklamada, kavganın akraba 2 aile arasında yaşandığını söyledi. Yasemin S, "Sabah kapının önünde oturuyorduk. Ellerinde değnekler, sopalar ve silahlarla gelip evimizi bastılar. Arabalarımızın camlarını kırdılar, eve taş attılar. Kayınbabamı yaraladılar. 'Kızımızı kaçırdın.' diye geldiler. Bizim bir şeyden haberimiz yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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