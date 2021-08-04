Son dakika haberleri: Mersin'de kara yolundaki otları tutuşturarak yangın çıkartan zanlı tutuklandı
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Son dakika haberleri: Mersin'de kara yolundaki otları tutuşturarak yangın çıkartan zanlı tutuklandı

Son dakika haberleri: Mersin'de kara yolundaki otları tutuşturarak yangın çıkartan zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Mersin'in Yenişehir ilçesinde kara yolundaki otları tutuşturarak yangın çıkardıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde kara yolundaki otları tutuşturarak yangın çıkardıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 31 Temmuz'da Yenişehir ilçesi D-400 kara yolunda otların tutuşturularak yangına sebebiyet verilmesi olayına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında olayı gerçekleştirdikleri iddiasıyla K.Ş. ve B.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.Ş. tutuklandı, B.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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