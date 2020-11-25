Son dakika haberleri | Mersin'de kamyonun çaptığı çocuk hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri | Mersin'de kamyonun çaptığı çocuk hayatını kaybetti

25.11.2020 19:03 | Son Güncelleme: 25.11.2020 19:06
Son dakika haberleri | Mersin'de kamyonun çaptığı çocuk hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyonun çarptığı çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyonun çarptığı çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

H.K. yönetimindeki 01 ZU 539 plakalı kamyon, D-400 kara yolu Şahin Mahallesi mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki Veysel T'ye çarptı.

Kazada kamyonun altında kalan çocuk ağır yaralandı.

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112 Acil Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan Veysel T, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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