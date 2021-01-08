Son dakika haberleri... Mersin'de kadının cep telefonunun yankesicilik yöntemiyle çalınması güvenlik kamerasında
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Son dakika haberleri... Mersin'de kadının cep telefonunun yankesicilik yöntemiyle çalınması güvenlik kamerasında

08.01.2021 11:47 | Son Güncelleme: 08.01.2021 11:47
Son dakika haberleri... Mersin'de kadının cep telefonunun yankesicilik yöntemiyle çalınması güvenlik kamerasında

Son dakika haberine göre Mersin'de kaldırımda yürüyen kadının cep telefonunu montunun cebinden yankesicilik yöntemiyle çalan zanlı yakalandı, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Mersin'de kaldırımda yürüyen kadının cep telefonunu montunun cebinden yankesicilik yöntemiyle çalan zanlı yakalandı, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Silifke Caddesi'nde yürüyen N.H.H, cep telefonunun çalındığını fark edince polise başvurdu.

Şikayet üzerine çalışma başlatan Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.

Polis, kamera kaydından İ.G. olduğunu belirlediği zanlıyı gözaltına aldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde çocuğunun bulunduğu bebek arabasıyla yürüyen N.H.H'yi takip eden zanlının, kaldırımın dar kısmında kadının montunun cebindeki cep telefonunu saniyeler içinde çalması yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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