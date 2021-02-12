Son dakika haberleri | Mersin'de kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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Son dakika haberleri | Mersin'de kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı

12.02.2021 17:13 | Son Güncelleme: 12.02.2021 17:13
Son dakika haberleri | Mersin'de kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Son dakika gündem haberi... Mersin'in Silifke ilçesinde kaçak makaron ve tütün ele geçirilen operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde kaçak makaron ve tütün ele geçirilen operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mukaddem Mahallesi'ndeki bir adreste kaçak ürünlerin bulunduğu ihbarı üzerine eve operasyon düzenledi.

Evde gümrük kaçağı 3 bin 340 doldu makaron, 10 kilogram kıyılmış tütün ile 5 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ

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