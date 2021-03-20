Son dakika haberleri | Mersin'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Son dakika haberleri | Mersin'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

20.03.2021 15:23 | Son Güncelleme: 20.03.2021 15:27
Son dakika haberleri | Mersin'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ürün satıldığı bilgisi üzerine bir iş yerinde arama yaptı.

Adreste 45 bin 200 makaron ele geçiren polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

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