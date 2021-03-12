Son dakika haberleri... Mersin'de kaçakçılık operasyonu: 1 gözaltı
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Son dakika haberleri... Mersin'de kaçakçılık operasyonu: 1 gözaltı

12.03.2021 13:17 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:20
Son dakika haberleri... Mersin'de kaçakçılık operasyonu: 1 gözaltı

Son dakika gündem haberi: Silifke ilçesinde evinde gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün bulundurduğu belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.

Silifke ilçesinde evinde gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün bulundurduğu belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.

Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evde gümrük kaçağı ürün olduğu bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.

Evde 987 gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün ele geçirildi, ev sahibi M.K. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

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