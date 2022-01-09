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Son dakika haberleri! Mersin'de iş yerinin çatısında mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı

Son dakika haberleri! Mersin'de iş yerinin çatısında mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı
AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Mersin'in Tarsus ilçesinde, iş yerinin çatısında mahsur kalan kişi, itfaiye ekiplerince indirildi.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, iş yerinin çatısında mahsur kalan kişi, itfaiye ekiplerince indirildi.

Kemalpaşa Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde bulunan iş yerinin çatısına çıkan Fatih Bilgen, rahatsızlığı nedeniyle mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, Bilgen'i yaklaşık 7 metre yükseklikteki çatıdan indirdi.

Bilgen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri

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