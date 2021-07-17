Son dakika haberleri! Mersin'de iş yeri yangını: 2 ölü
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Son dakika haberleri! Mersin'de iş yeri yangını: 2 ölü

Son dakika haberleri! Mersin'de iş yeri yangını: 2 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde bir mobilya atölyesinde çıkan yangında Suriye uyruklu 2 kişi yanarak öldü.

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde bir mobilya atölyesinde çıkan yangında Suriye uyruklu 2 kişi yanarak öldü.

Olay, Turunçlu Mahallesi 78014 sokakta faaliyet yürüten bir mobilya atölyesinde meydana geldi. Öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle atölyede yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, atölyede yapılan incelemede 2 şahsın cesedine ulaşıldı.

Çevik Kuvvet ekipleri, olay yerinde önlem alırken, yangında yaşamını yitirenlerin yakınları sinir krizi geçirdi.

İtfaiye ekiplerinin olay yerinde çalışmaları devam ederken, polisin önlemleri de sürüyor. - MERSİN

Son dakika haberleri! Mersin'de iş yeri yangını: 2 ölü
Son dakika haberleri! Mersin'de iş yeri yangını: 2 ölü
Son dakika haberleri! Mersin'de iş yeri yangını: 2 ölü
Son dakika haberleri! Mersin'de iş yeri yangını: 2 ölü
Son dakika haberleri! Mersin'de iş yeri yangını: 2 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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