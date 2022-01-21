Son dakika haberleri! Mersin'de iş makinesinden üzerine parça düşen 1 kişi öldü

Son dakika habere göre Mersin'in Mut ilçesinde çalışmakta olan iş makinesinden üzerine parça düşen 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Mersin'in Mut ilçesinde çalışmakta olan iş makinesinden üzerine parça düşen 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre olay ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlada taş kırmak isteyen E.K.'nin kullandığı iş makinesinin ucuna aparat takmak için yardım eden Hüseyin Bıçkı'nın (58) üzerine düştü.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Bıçkı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olaydan sonra Hüseyin Bıçkı'nın cesedi Mut Devlet Hastanesi morga kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatdı. - MERSİN

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