Mersin'de iki otomobil çarpıştı; baba-oğul öldü
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Mersin'de iki otomobil çarpıştı; baba-oğul öldü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mersin'de iki otomobil çarpıştı; baba-oğul öldüMersin'de iki otomobilin çarpıştığı Yılmaz Dal (48) ile oğlu Ahmet Dal (11) hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

Mersin'de iki otomobil çarpıştı; baba-oğul öldü

Mersin'de iki otomobilin çarpıştığı Yılmaz Dal (48) ile oğlu Ahmet Dal (11) hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüde seyir halinde giderken sola dönüş yapan Yılmaz Dal yönetimindeki otomobile karşı yönden gelen araç hızla çarpıyor. Kazayı gören çevredekiler hızla yardıma koşuyor.

Mersin'de iki otomobil çarpıştı; baba-oğul öldü
Mersin'de iki otomobil çarpıştı; baba-oğul öldü
Mersin'de iki otomobil çarpıştı; baba-oğul öldü
Mersin'de iki otomobil çarpıştı; baba-oğul öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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