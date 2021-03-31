Mersin'de iki otomobil çarpıştı; baba-oğul öldüMersin'de iki otomobilin çarpıştığı Yılmaz Dal (48) ile oğlu Ahmet Dal (11) hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.
Mersin'de iki otomobil çarpıştı; baba-oğul öldü
Mersin'de iki otomobilin çarpıştığı Yılmaz Dal (48) ile oğlu Ahmet Dal (11) hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüde seyir halinde giderken sola dönüş yapan Yılmaz Dal yönetimindeki otomobile karşı yönden gelen araç hızla çarpıyor. Kazayı gören çevredekiler hızla yardıma koşuyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı