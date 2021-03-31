Mersin'de iki otomobil çarpıştı; baba-oğul öldü

Mersin'de iki otomobil çarpıştı; baba-oğul öldüMersin'de iki otomobilin çarpıştığı Yılmaz Dal (48) ile oğlu Ahmet Dal (11) hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.