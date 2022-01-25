Son dakika haberleri... Mersin'de gümrük kaçağı makaron ve sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika haberleri... Mersin'de gümrük kaçağı makaron ve sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri... Mersin'de gümrük kaçağı makaron ve sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı
AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Mersin'de Erdemli ilçesinde, bir iş yerine düzenlenen operasyonda 6 bin 800 gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 11 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

MERSİN (AA) - Mersin'de Erdemli ilçesinde, bir iş yerine düzenlenen operasyonda 6 bin 800 gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 11 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Limonlu Mahallesi'ndeki bir iş yerinde sahte içki ve gümrük kaçağı sigara satıldığı ihbarını alan ekipler, adrese operasyon düzenledi.

Aramalarda, 6 bin 800 gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 11 litre sahte içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi, jandarma karakoluna götürüldü.

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri

Jandarma, Sigara, Mersin, Güncel, Haber

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