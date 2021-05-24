Son dakika haberleri | Mersin'de foseptik çukuruna düşen 2 yaşındaki çocuk öldü
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Son dakika haberleri | Mersin'de foseptik çukuruna düşen 2 yaşındaki çocuk öldü

Son dakika haberleri | Mersin'de foseptik çukuruna düşen 2 yaşındaki çocuk öldü
Anadolu Ajansı / Ahmet Güler - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Mersin'in Mut ilçesinde foseptik çukuruna düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Mersin'in Mut ilçesinde foseptik çukuruna düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yapıntı Mahallesi'nde evlerinin önünde oyun oynayan Volkan Şahin'den haber alamayan ailesi, arama çalışması yaptı.

Aile, çocuklarını bulamayınca evlerinin yakınındaki foseptik çukuruna düşmüş olabileceği ihtimali üzerine durdu.

Bunun üzerine aile durumu Mersin Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (MESKİ) ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine çukurda arama yapan ekipler Volkan Şahin'in cansız bedenine ulaştı.

Çocuğun cesedi otopsi işlemleri için Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Güler

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