Son dakika haberleri | Mersin'de FETÖ'nün sözde "il imamı"na 22,5 yıla kadar hapis istemi Son dakika haberi: Mersin'de, FETÖ/PDY'nin sözde "il imamı" olduğu iddiasıyla tutuklanan sanığın "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapsi istendi.

Mersin'de, FETÖ/PDY'nin sözde "il imamı" olduğu iddiasıyla tutuklanan sanığın "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapsi istendi. Elazığ'da tutuklanan Canker S. hakkında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanık hakkında "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Örgüt mensubu kişilerle irtibatlı olduğu, Viber programında kod isim kullanarak yazışmalar yaptığı belirlenen sanığın, adresindeki aramada da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen imzalı kol saati, örgüt mensuplarına verilen "kıtmir" yazılı kolye ve çok sayıda yasaklı yayın ele geçirildiği iddianamede yer aldı. İddianamede ayrıca sanığın sözde il imamı olduğuna yönelik 2 itirafçının ifadeleri de yer buldu. Kaynak: AA