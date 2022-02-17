Son dakika haberleri... Mersin'de evinde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca bulunan 2 kişi gözaltına alındı

MEZİTLİ, MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde, evlerinde bir miktar uyuşturucu ve iki ruhsatsız tabanca ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bazı adreslere operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerden P.T. ve D.T'nin evinde 2 ruhsatsız tabanca, 216 fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.