Son dakika haberleri... Mersin'de, "En İyi Narkotik Polisi: Anne Projesi" kapsamında eğitim verildi
AA, Aleyna Coşkun - Güncel
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Son dakika haberler... Mersin polisi "En İyi Narkotik Polisi: Anne Projesi" kapsamında 235 kişiye eğitim verdi.
MERSİN (AA) - Mersin polisi "En İyi Narkotik Polisi: Anne Projesi" kapsamında 235 kişiye eğitim verdi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri proje kapsamında eğitimlerini sürdürüyor.
Ekipler, 235 kişiye uyuşturucu bağımlılığı, aile içi iletişim gibi konularında eğitim verdi.
Etkinliğe katılanlara Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) hakkında bilgilendirme yapıldı.
AA / Aleyna Coşkun - Güncel